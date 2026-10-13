Правительство изменило правила присуждения и лишения степени доктора философии в Украине

Что изменилось для тех, кто защищает диссертацию

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление №44 от 12 января 2022 года, которое определяет порядок присуждения степени доктора философии. Они относятся как к самим соискателям, так и к заведениям высшего образования, где происходит защита.

В частности, обновленный порядок предусматривает:

четкие правила рассмотрения сообщений о плагиате, фабрикации и фальсификации;

возможность обжаловать решение по таким нарушениям;

лишение ученой степени независимо от того, сколько времени прошло после ее присуждения;

новые правила зачисления научных публикаций, в которых обнаружен самоплагиат;

уточненные сроки аттестации во время военного положения;

ответственность заведений образования за нарушение процедуры защиты.

Также уточнили правила создания разовых специализированных ученых советов, публикации материалов диссертаций и назначения защиты.

В МОН объясняют, что изменения должны сделать процедуру защиты более понятной, а реагирование на нарушение академической добродетели - более четким.

За что могут лишить ученой степени

Новые правила разграничивают две ситуации: нарушение процедуры защиты и нарушение академической добродетели.

В первом случае речь идет о прекращении действия решения разового диссертационного совета из-за несоблюдения установленных правил. Во втором - о лишении уже присужденной степени, если в диссертации или научных публикациях, содержащих ее результаты, обнаружили академический плагиат, фабрикацию или фальсификацию.

Уведомление о таких нарушениях будет рассматриваться специально уполномоченным органом учебного заведения. Для этого определили правила и сроки рассмотрения, порядок участия заинтересованных лиц и требования по урегулированию конфликта интересов.

Если человек не согласен с решением такого органа или считает его бездействие неправомерным, он сможет обратиться в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.

В то же время срок давности для лишения ученой степени за установленные нарушения академической добродетели не предусмотрен.

Что будет, если в научных статьях обнаружат самоплагиат

Научные публикации соискателя, в которых установят самоплагиат, больше не будут засчитываться как научные работы по теме диссертации. Если после их исключения количество публикаций окажется меньше установленного минимума, разовый совет откажет в присуждении степени. Повторно подать ту же диссертацию к защите в таком случае нельзя будет.

Кроме того, в одном выпуске научного издания будут засчитывать не более одной статьи соискателя. Также уточнили требования обоснования научных результатов в публикациях.

Какое наказание предусмотрели для учебных заведений

Ответственность за нарушение будет касаться не только соискателей научной степени, но и заведений, в которых проходила защита.

Если уполномоченный орган учреждения или Национальное агентство по качеству высшего образования установит академический плагиат, фабрикацию или фальсификацию в диссертации или соответствующих научных публикациях, заведение на один год лишится права создавать разовые специализированные ученые советы и присуждать степень доктора философии по соответствующей специальности.

Этот срок будут отчисляться со дня вступления в силу соответствующего решения. Кроме того, Национальное агентство будет проверять соответствующую образовательную программу.

Как изменятся сроки во время военного положения

Правительство также уточнило правила исчисления сроков аттестации во время военного положения.

Ранее предполагалось, что период военного положения и три месяца после его завершения не будут учитываться в соответствующих сроках. Теперь для учреждений высшего образования и научных учреждений предусмотрена возможность отсрочить аттестацию не более чем на один месяц.

Отдельно уточнили требования к формированию разовых специализированных ученых советов. При проверке их состава будут учитываться, соответствуют ли научные публикации председателя совета, рецензентов и официальных оппонентов теме диссертации.

В МОН подчеркивают, что важно не просто совпадение ключевых слов в научных работах, а реальная содержательная связь публикаций с исследованием, которое защищает соискатель.