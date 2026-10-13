Правительство изменило правила присуждения и лишения степени доктора философии в Украине

В Украине обновили правила защиты диссертаций на соискание степени доктора философии. Теперь ученой степени смогут лишить даже спустя много лет после ее присуждения.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Кабинет министров Украины внес изменения в постановление №44 от 12 января 2022 года, которое определяет порядок присуждения степени доктора философии. Они относятся как к самим соискателям, так и к заведениям высшего образования, где происходит защита.
В частности, обновленный порядок предусматривает:
Также уточнили правила создания разовых специализированных ученых советов, публикации материалов диссертаций и назначения защиты.
В МОН объясняют, что изменения должны сделать процедуру защиты более понятной, а реагирование на нарушение академической добродетели - более четким.
Новые правила разграничивают две ситуации: нарушение процедуры защиты и нарушение академической добродетели.
В первом случае речь идет о прекращении действия решения разового диссертационного совета из-за несоблюдения установленных правил. Во втором - о лишении уже присужденной степени, если в диссертации или научных публикациях, содержащих ее результаты, обнаружили академический плагиат, фабрикацию или фальсификацию.
Уведомление о таких нарушениях будет рассматриваться специально уполномоченным органом учебного заведения. Для этого определили правила и сроки рассмотрения, порядок участия заинтересованных лиц и требования по урегулированию конфликта интересов.
Если человек не согласен с решением такого органа или считает его бездействие неправомерным, он сможет обратиться в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.
В то же время срок давности для лишения ученой степени за установленные нарушения академической добродетели не предусмотрен.
Научные публикации соискателя, в которых установят самоплагиат, больше не будут засчитываться как научные работы по теме диссертации. Если после их исключения количество публикаций окажется меньше установленного минимума, разовый совет откажет в присуждении степени. Повторно подать ту же диссертацию к защите в таком случае нельзя будет.
Кроме того, в одном выпуске научного издания будут засчитывать не более одной статьи соискателя. Также уточнили требования обоснования научных результатов в публикациях.
Ответственность за нарушение будет касаться не только соискателей научной степени, но и заведений, в которых проходила защита.
Если уполномоченный орган учреждения или Национальное агентство по качеству высшего образования установит академический плагиат, фабрикацию или фальсификацию в диссертации или соответствующих научных публикациях, заведение на один год лишится права создавать разовые специализированные ученые советы и присуждать степень доктора философии по соответствующей специальности.
Этот срок будут отчисляться со дня вступления в силу соответствующего решения. Кроме того, Национальное агентство будет проверять соответствующую образовательную программу.
Правительство также уточнило правила исчисления сроков аттестации во время военного положения.
Ранее предполагалось, что период военного положения и три месяца после его завершения не будут учитываться в соответствующих сроках. Теперь для учреждений высшего образования и научных учреждений предусмотрена возможность отсрочить аттестацию не более чем на один месяц.
Отдельно уточнили требования к формированию разовых специализированных ученых советов. При проверке их состава будут учитываться, соответствуют ли научные публикации председателя совета, рецензентов и официальных оппонентов теме диссертации.
В МОН подчеркивают, что важно не просто совпадение ключевых слов в научных работах, а реальная содержательная связь публикаций с исследованием, которое защищает соискатель.
Ранее РБК-Украина писало, что молодые украинские ученые могут получить двухлетние стипендии Кабмина для поддержки научной деятельности. В 2026 году предусмотрено 190 стипендиальных мест, а документы для участия в конкурсе нужно подать через систему NAUKA до 13 октября.
Также мы рассказывали, что в Украине запустили Национальную систему исследователей, на основе которой будут формироваться рейтинги ученых для назначения государственных стипендий. В 2026 году в поддержку 2650 исследователей предусмотрели более 190 млн гривен, а ежемесячная выплата будет составлять 10 тысяч гривен в течение двух лет.