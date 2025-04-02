Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації: кого це стосується

Згідно з постановою, у загальній кількості військовозобов'язаних не враховуватимуться військовозобов'язані, заброньовані іншими підприємствами, установами, організаціями (раніше не враховувалися лише військовозобов'язані-жінки, чиновники та керівники держпідприємств).

Стовідсоткове бронювання отримали працівники державних підприємств Міністерства оборони "Агентство оборонних закупівель" та "Державний оператор тилу".

Відтепер можуть забронювати до 75% військовозобов’язаних працівників підприємства, що виробляють, транспортують теплову енергію та надають послуги з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами.

Також передбачено, що вимоги по рівню зарплати у 20 тисяч гривень для бронювання не застосовуватимуть до працівників: