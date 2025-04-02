Кабмин изменил порядок бронирования от мобилизации: кого это касается

Порядок бронирования военнообязанных от мобилизации снова изменили. Изменения касаются как отдельных отраслей, так и в целом процедуры бронирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой постановление от 28 марта 2025 г. № 360.
Согласно постановлению, в общем количестве военнообязанных не будут учитываться военнообязанные, забронированные другими предприятиями, учреждениями, организациями (ранее не учитывались только военнообязанные-женщины, чиновники и руководители госпредприятий).
Стопроцентное бронирование получили работники государственных предприятий Министерства обороны "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла".
Теперь могут забронировать до 75% военнообязанных работников предприятия, производящие, транспортирующие тепловую энергию и предоставляющие услуги по поставке тепловой энергии, централизованного снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода, управления бытовыми отходами.
Также предусмотрено, что требования по уровню зарплаты в 20 тысяч гривен для бронирования не будут применять к работникам:
Напомним, 1 апреля утратили силу все бронирования от мобилизации, которые были оформлены по старым правилам. Продолжить бронирование после этой даты смогут только компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями.
По состоянию на начало 2025 года бронирование получили до 950 тысяч украинцев.