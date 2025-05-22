Уряд збільшить базову соцдопомогу: кому і скільки платитимуть

За її словами, в Україні "немає жодних заборгованостей за жодними соціальними виплатами та не планується".

"Ми хочемо їх (соцвиплати. - ред.) збільшувати. Вже у липні стартує експеримент з базової соціальної допомоги, яка буде суттєво вище, аніж сьогодні прожитковий мінімум. І я сподіваюся, що до кінця року буде розроблено ще декілька ініціатив, які посилять соціальні гарантії для наших людей", - сказала Жолнович.

У постанові Кабінету міністрів від 25 березня 2025 року зазначається, що учасниками експериментального проекту є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту (крім осіб, які перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією, затвердженого в установленому Кабінетом міністрів України порядку, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації, та осіб, які перебувають за кордоном).

Також учасниками проекту є громадяни, які: