Правительство увеличит базовую соцпомощь: кому и сколько будут платить

По ее словам, в Украине "нет никаких задолженностей ни по каким социальным выплатам и не планируется".

"Мы хотим их (соцвыплаты. - ред.) увеличивать. Уже в июле стартует эксперимент по базовой социальной помощи, которая будет существенно выше, чем сегодня прожиточный минимум. И я надеюсь, что до конца года будет разработано еще несколько инициатив, которые усилят социальные гарантии для наших людей", - сказала Жолнович.

В постановлении Кабинета министров от 25 марта 2025 года отмечается, что участниками экспериментального проекта являются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, лица, признанные в Украине беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите (кроме лиц, находящихся на временно оккупированных Россией территориях, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Россией, утвержденного в установленном Кабинетом министров Украины порядке, для которых не определен порядок.

Также участниками проекта являются граждане, которые: