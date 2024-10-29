Уряд затвердив програму виплати 1 тисячі гривень: коли можна буде витратити кошти

"Наближається третя зима, яку ми будемо проходити в умовах повномасштабної війни. Держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин", - сказав він.

За його словами, перший крок уже ініційований президентом Володимиром Зеленським. "Це програма зимової єПідтримки. Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів", - розповів Шмигаль.

Прем’єр-міністр повідомив, що заявку можна буде подати через Дію протягом зими. "Виплати надійдуть на картку Національного кешбеку, і людина зможе витратити кошти протягом 2025 року", - сказав він.

Тисяча Зеленського

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці з 1 грудня отримають по 1 тисячу гривень.

"Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Є підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім'я в Україні", – сказав Зеленський.

У Мінекономіки заявили, що використати гроші можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати надходитимуть на карту "Національного кешбеку", яку можна оформити через Дію.

При цьому нових коштів із бюджету не виділятимуть. Натомість будуть використані кошти, раніше виділені на різні програми підтримки. Це кошти, які в уряді не встигають освоїти цього року.