Кабмин утвердил программу выплаты 1 тысячи гривен: когда можно будет потратить деньги

"Приближается третья зима, которую мы будем проходить в условиях полномасштабной войны. Государство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей", – сказал он.

По его словам, первый шаг уже инициирован президентом Владимиром Зеленским. "Это программа зимней єПідтримки. Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров", - рассказал Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил, что заявку можно будет подать через Дію в течение зимы. "Выплаты поступят на карту Национального кешбэка, и человек сможет потратить средства в течение 2025 года", - сказал он.

Тысяча Зеленского

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы с 1 декабря получат по 1 тысяче гривен.

"Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине. Есть поддержка для всех наших людей - взрослые, дети, каждая семья в Украине", - сказал Зеленский.

В Минэкономики заявили, что использовать деньги можно в течение декабря-января-февраля. Выплаты будут поступать на карту "Национального кешбэка", которую можно оформить через Дію.

При этом новых средств из бюджета выделять не будут. Вместо этого будут использованы средства, ранее выделенные на различные программы поддержки. Это средства, которые в правительстве не успевают освоить в этом году.