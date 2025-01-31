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Уряд затвердив перелік благодійної допомоги, звільненої від оподаткування

Ілюстративне фото: уряд затвердив перелік благодійної допомоги, звільненої від оподаткування (kmu_gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів України сформував список товарів для благодійної допомоги, які не включаються до оподаткованого доходу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням документ, оприлюднений народним депутатом Олексієм Гончаренком у Telegram.

"Уряд визначив перелік товарів для благодійної допомоги, які не включаються до оподаткованого доходу платників податків на доходи фізичних осіб", - написав Шмигаль.

Згідно з опублікованим документом у списку опинились такі товари як батареї, обігрівачі, низка будівельних матеріалів. А також безпілотники, засоби РЕБ, бронежилети.

Список товарів

 

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив законопроект про перевезення в умовах воєнного стану.

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