Уряд затвердив перелік благодійної допомоги, звільненої від оподаткування

"Уряд визначив перелік товарів для благодійної допомоги, які не включаються до оподаткованого доходу платників податків на доходи фізичних осіб", - написав Шмигаль.

Згідно з опублікованим документом у списку опинились такі товари як батареї, обігрівачі, низка будівельних матеріалів. А також безпілотники, засоби РЕБ, бронежилети.

Список товарів

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив законопроект про перевезення в умовах воєнного стану.