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Правительство утвердило перечень благотворительной помощи, освобожденной от налогообложения

Иллюстративное фото: правительство утвердило перечень благотворительной помощи, освобожденной от налогообложения (kmu_gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров Украины сформировал список товаров для благотворительной помощи, которые не включаются в налогооблагаемый доход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, обнародованный народным депутатом Алексеем Гончаренко в Telegram.

"Правительство определило перечень товаров для благотворительной помощи, которые не включаются в налогооблагаемый доход налогоплательщиков на доходы физических лиц", - написал Шмыгаль.

Согласно опубликованному документу в списке оказались такие товары как батареи, обогреватели, ряд строительных материалов. А также беспилотники, средства РЭБ, бронежилеты.

Список товаров

 

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил законопроект о перевозках в условиях военного положения.

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