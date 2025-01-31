Правительство утвердило перечень благотворительной помощи, освобожденной от налогообложения

"Правительство определило перечень товаров для благотворительной помощи, которые не включаются в налогооблагаемый доход налогоплательщиков на доходы физических лиц", - написал Шмыгаль.

Согласно опубликованному документу в списке оказались такие товары как батареи, обогреватели, ряд строительных материалов. А также беспилотники, средства РЭБ, бронежилеты.

Список товаров

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил законопроект о перевозках в условиях военного положения.