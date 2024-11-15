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Кабмін вирішив змінити умови використання "гуманітарних" автобусів

П'ятниця 15 листопада 2024 17:00
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Кабмін вирішив змінити умови використання "гуманітарних" автобусів Фото: Засідання Кабміну (Facebook)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт про перевезення в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

За його словами, законопроєкт дозволяє використання транспортних засобів, отриманих як гуманітарна допомога, для пасажирських перевезень без визнання цього діяльністю, спрямованою на отримання прибутку.

Наразі використання гуманітарної допомоги не за призначенням або з метою отримання прибутку є порушенням законодавства, що може спричинити кримінальну чи адміністративну відповідальність.

Новий законопроєкт передбачає, що:

  • Комунальні підприємства — перевізники, які займаються автотранспортними та електротранспортними перевезеннями, можуть бути отримувачами гуманітарної допомоги.
  • Гуманітарною допомогою можуть виступати автобуси, електробуси, трамваї, тролейбуси та вагони метро, які призначені виключно для перевезення пасажирів.
  • Забороняється передача чи продаж отриманих транспортних засобів третім особам, окрім випадків безоплатної передачі іншому отримувачу гуманітарної допомоги.

Як відомо, цей крок влади спрямований на підтримку перевезень у складних умовах воєнного стану.

Нагадаємо, ми писали, що у Києві через відсутність світла виникали масштабні затримки громадського транспорту.

Також раніше юрист пояснив, як діяти, коли у транспорті виникає конфлікт із контролером.

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