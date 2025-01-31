Уряд затвердив перелік благодійної допомоги, звільненої від оподаткування

Кабінет міністрів України сформував список товарів для благодійної допомоги, які не включаються до оподаткованого доходу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням документ, оприлюднений народним депутатом Олексієм Гончаренком у Telegram.

"Уряд визначив перелік товарів для благодійної допомоги, які не включаються до оподаткованого доходу платників податків на доходи фізичних осіб", - написав Шмигаль. Згідно з опублікованим документом у списку опинились такі товари як батареї, обігрівачі, низка будівельних матеріалів. А також безпілотники, засоби РЕБ, бронежилети. Список товарів Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив законопроект про перевезення в умовах воєнного стану.