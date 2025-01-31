Правительство утвердило перечень благотворительной помощи, освобожденной от налогообложения
Кабинет министров Украины сформировал список товаров для благотворительной помощи, которые не включаются в налогооблагаемый доход.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, обнародованный народным депутатом Алексеем Гончаренко в Telegram.
"Правительство определило перечень товаров для благотворительной помощи, которые не включаются в налогооблагаемый доход налогоплательщиков на доходы физических лиц", - написал Шмыгаль.
Согласно опубликованному документу в списке оказались такие товары как батареи, обогреватели, ряд строительных материалов. А также беспилотники, средства РЭБ, бронежилеты.
Список товаров
Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил законопроект о перевозках в условиях военного положения.
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