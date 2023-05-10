Уряд затвердив кількість поліцейських в Україні
Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 5 травня 2023 р. № 450.
Документом встановлено, що гранична чисельність працівників центрального апарату Національної поліції (без поліції охорони) становитиме 3000 осіб, у тому числі держслужбовців - 400.
Крім того, чисельність працівників територіальних органів становитиме 138 330 осіб, з яких 4000 держслужбовців.
Нагадаємо, за оцінкою МВФ, станом на кінець 2023 року наявне населення України становитиме 32 млн осіб. Таким чином, кількість поліцейських на 100 тисяч населення становитиме 442. Це спів ставно з іншими країнами Європи. Наприклад, у Німеччині співвідношення становить 381, у Франції - 340.
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