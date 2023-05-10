Уряд затвердив кількість поліцейських в Україні

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 5 травня 2023 р. № 450 .

Крім того, чисельність працівників територіальних органів становитиме 138 330 осіб, з яких 4000 держслужбовців.

Документом встановлено, що гранична чисельність працівників центрального апарату Національної поліції (без поліції охорони) становитиме 3000 осіб, у тому числі держслужбовців - 400.

Нагадаємо, за оцінкою МВФ, станом на кінець 2023 року наявне населення України становитиме 32 млн осіб. Таким чином, кількість поліцейських на 100 тисяч населення становитиме 442. Це спів ставно з іншими країнами Європи. Наприклад, у Німеччині співвідношення становить 381, у Франції - 340.

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