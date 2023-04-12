Скільки в Україні залишилося жителів: оцінка МВФ та прогноз до кінця 2023 року
Фото: населення України у 2023 році скоротиться до 32 млн осіб (Getty Images)
За оцінками Міжнародного валютного фонду, в Україні 2021 року проживало 40,998 млн осіб. Через війну у 2022 році наявне населення скоротилося 34,840 млн осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на World Economic Outlook МВФ за квітень 2023 року.
МВФ очікує, що до кінця 2023 року в країні житиме 31,954 млн осіб.
Нагадаємо, Національний банк України очікує, що кількість українців, які перебувають за кордоном, у першому кварталі 2023 року становитиме 9 млн осіб. Повернення може розпочатися не раніше наступного року.
За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року за кордоном залишатимуться 5,9 млн українців.
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