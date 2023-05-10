Кабмин утвердил количество полицейских в Украине

Кабинет министров внес изменения в постановление о предельной численности работников аппарата и территориальных органов центральных органов исполнительной власти, других государственных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 5 мая 2023 г. №450 .

Кроме того, численность работников территориальных органов будет составлять 138330 человек, из которых 4000 госслужащих.

Документом установлено, что предельная численность работников центрального аппарата Национальной полиции (без полиции охраны) составит 3000 человек, в том числе госслужащих - 400.

Напомним, по оценке МВФ, по состоянию на конец 2023 года население Украины будет составлять 32 млн человек. Таким образом, количество полицейских на 100 тысяч населения составит 442. Это сопоставимо с другими странами Европы. Например, в Германии соотношение составляет 381, во Франции - 340.

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