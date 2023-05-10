Кабмин утвердил количество полицейских в Украине
Кабинет министров внес изменения в постановление о предельной численности работников аппарата и территориальных органов центральных органов исполнительной власти, других государственных органов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 5 мая 2023 г. №450.
Документом установлено, что предельная численность работников центрального аппарата Национальной полиции (без полиции охраны) составит 3000 человек, в том числе госслужащих - 400.
Кроме того, численность работников территориальных органов будет составлять 138330 человек, из которых 4000 госслужащих.
Напомним, по оценке МВФ, по состоянию на конец 2023 года население Украины будет составлять 32 млн человек. Таким образом, количество полицейских на 100 тысяч населения составит 442. Это сопоставимо с другими странами Европы. Например, в Германии соотношение составляет 381, во Франции - 340.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .