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Уряд затвердив антикорупційну стратегію 2021-2025, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд України затвердив Державну антикорупційну програму, яка є інструментом реалізації Антикорупційної стратегії 2021-2025.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію", - пише Шмигаль.

Прем'єр додав, що документ повинен залишатись відкритим для пропозицій й доповнень. Над й надалі працюватимуть з парламентом, стейкхолдерами й керівниками антикорупційних органів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що конкурсна комісія визначила і подала Кабінету міністрів України пропозиції щодо трьох фіналістів відбору на посаду директора НАБУ.

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