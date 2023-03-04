Правительство утвердило антикоррупционную стратегию 2021-2025, - Шмыгаль

Правительство Украины утвердило Государственную антикоррупционную программу, являющуюся инструментом реализации Антикоррупционной стратегии 2021-2025.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Программа содержит меры, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных сферах общественной жизни, формирование негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечение неотвратимой ответственности за коррупцию", - пишет Шмыгаль.
Премьер добавил, что документ должен оставаться открытым для предложений и дополнений. Над и в дальнейшем будут работать с парламентом, стейкхолдерами и руководителями антикоррупционных органов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что конкурсная комиссия определила и подала Кабинету министров Украины предложения по трем финалистам отбора на должность директора НАБУ.
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