Роль посередника - не для Індії. Чому для Моді важливий візит до Києва: думка експерта

Під час візиту до Києва прем’єр-міністру Індії Нарендрі Моді буде важливо поправити свою репутацію, яка постраждала в ході його поїздки до Москви 8 липня.

"Ми пам'ятаємо, що саме в момент зустрічі Моді та Путіна у Москві відбувся черговий ракетний обстріл України, де цілями були лікарня "Охматдит" та пологовий будинок, тобто це створило додатковий негативний фон. І вже тоді виникло питання: якщо для вас нормально бути в Москві під час такого удару, то, скоріш за все, ви є союзником Росії?", - зазначив експерт.

За його словами, Моді не хоче отримати такий "ярлик", тому вже тоді звучала ідея здійснити візит до Києва.

Водночас, бути посередником Індія не виявляє особливого бажання.

"З початку масштабної війни багато країн: Китай, Індонезія, африканські країни, Бразилія, Європа, Туреччина всі хотіли мали свої пропозиції мирного плану. Але Індія, тримала тишу. Це було викликано тим, що Індія розуміє - будь-яка пропозиція мирного плану не буде реалізована, і, отже, Індія просто не хотіла втрачати час", - підкреслив Ус.

Він зазначив, що в активному посередництві Індія воліла б віддати ініціативу іншим.

"Індія називає себе найбільшою демократією світу через кількість населення і, безумовно, є значною потугою у світі але, як мені здається, не вбачає себе в ролі сторони яка їздить між столицями і вирішує проблеми в стилі човникової дипломатії часів Генрі Кісінджера. Для цього і зазвичай є значно менші за рангом лідери", - додав експерт.

За його словами, навіть якщо певні повідомлення і будуть передані, мало шансів, що до них дослухаються.

"Росія сигнали типу "давайте здавайтеся" подає доволі давно. Зрозуміло, чому. Тому що економіка там далеко не на найкращому стані. Розуміючи, що є ці проблеми, Путін безумовно через різних лідерів передає Зеленському прохання мирних перемовин, які в розумінні Росії є, капітуляцією України. Ми навряд чи, на них погодимося, тому що у нас також прораховують ситуацію, бачать, що в Росії є великі проблеми, і я думаю, що Індія також це розуміє", - зазначив Ус.