Уряд запровадив оренду держмайна для ВПО за 1 гривню: як це працюватиме

Уряд запроваджує пільгові умови оренди державного та комунального майна для розміщення ВПО. Новий механізм дозволить громадам та благодійникам швидше облаштовувати прихистки у вільних гуртожитках та санаторіях.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Юлії Свириденко у Telegram .

Головне

Символічна плата: Державні установи та держкомпанії можуть передавати майно для ВПО за 1 гривню на рік.

Державні установи та держкомпанії можуть передавати майно для ВПО за 1 гривню на рік. Пільги для волонтерів: Благодійні організації отримують знижку 99,9% від розрахункової орендної ставки.

Благодійні організації отримують знижку 99,9% від розрахункової орендної ставки. Без бюрократії: Соціальні та медичні заклади зможуть орендувати об'єкти під житло без проведення аукціонів.

Соціальні та медичні заклади зможуть орендувати об'єкти під житло без проведення аукціонів. Терміни: Пільги діятимуть протягом воєнного стану та ще 6 місяців після його завершення.

Пільгова оренда: хто та на яких умовах може отримати майно

Урядова постанова виділяє три ключові категорії отримувачів пільг:

Громадські та благодійні організації: для них ставка становитиме лише 0,01 від стандартної вартості оренди, якщо приміщення використовуватиметься суто для проживання переселенців.

для них ставка становитиме лише від стандартної вартості оренди, якщо приміщення використовуватиметься суто для проживання переселенців. Бюджетні установи: школи, лікарні, спортивні бази та заклади культури зможуть орендувати майно для ВПО без аукціону за 1 гривню на рік .

школи, лікарні, спортивні бази та заклади культури зможуть орендувати майно для ВПО без аукціону за . Держкомпанії (частка держави 50%+): вони отримали право передавати свої профілакторії чи гуртожитки для потреб ВПО за аналогічною ставкою - 1 гривня на рік.

Чому це важливо

Раніше процедура передачі майна була тривалою через необхідність проведення конкурсів та ринкову оцінку вартості. Тепер громади можуть за лічені дні перетворити законсервовані тренувальні бази чи адмінбудівлі на повноцінні шелтери - центри прихистку.

Це дозволить розвантажити приватний сектор та забезпечити людей безкоштовним житлом у безпечніших регіонах.