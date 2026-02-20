ua en ru
Уряд запровадив оренду держмайна для ВПО за 1 гривню: як це працюватиме

П'ятниця 20 лютого 2026 11:42
UA EN RU
Уряд запровадив оренду держмайна для ВПО за 1 гривню: як це працюватиме Пільги діятимуть протягом воєнного стану та ще пів року після його завершення (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Уряд запроваджує пільгові умови оренди державного та комунального майна для розміщення ВПО. Новий механізм дозволить громадам та благодійникам швидше облаштовувати прихистки у вільних гуртожитках та санаторіях.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Юлії Свириденко у Telegram.

Головне

  • Символічна плата: Державні установи та держкомпанії можуть передавати майно для ВПО за 1 гривню на рік.
  • Пільги для волонтерів: Благодійні організації отримують знижку 99,9% від розрахункової орендної ставки.
  • Без бюрократії: Соціальні та медичні заклади зможуть орендувати об'єкти під житло без проведення аукціонів.
  • Терміни: Пільги діятимуть протягом воєнного стану та ще 6 місяців після його завершення.

Пільгова оренда: хто та на яких умовах може отримати майно

Урядова постанова виділяє три ключові категорії отримувачів пільг:

  • Громадські та благодійні організації: для них ставка становитиме лише 0,01 від стандартної вартості оренди, якщо приміщення використовуватиметься суто для проживання переселенців.
  • Бюджетні установи: школи, лікарні, спортивні бази та заклади культури зможуть орендувати майно для ВПО без аукціону за 1 гривню на рік.
  • Держкомпанії (частка держави 50%+): вони отримали право передавати свої профілакторії чи гуртожитки для потреб ВПО за аналогічною ставкою - 1 гривня на рік.

Чому це важливо

Раніше процедура передачі майна була тривалою через необхідність проведення конкурсів та ринкову оцінку вартості. Тепер громади можуть за лічені дні перетворити законсервовані тренувальні бази чи адмінбудівлі на повноцінні шелтери - центри прихистку.

Це дозволить розвантажити приватний сектор та забезпечити людей безкоштовним житлом у безпечніших регіонах.

Нагадаємо, що днями уряд оголосив запуск пілотного проекту, у рамках якого порожні державні будівлі та закинуті гуртожитки перероблять на квартири для переселенців. Такі об’єкти уже шукають у Полтавській, Київській та Івано-Франківській областях, щоб відремонтувати їх і заселити ВПО.

Житло Внутрішньо переміщені особи Оренда нерухомості
