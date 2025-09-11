UA

Уряд запровадив єдиний стандарт ВЛК у всіх силах оборони

Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України унормував роботу військово-лікарських комісій для всіх силових структур. Військові та правоохоронці і прикордонники користуватимуться єдиним стандартом медоглядів.

Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Telegram.

За її словами, дія правил військово-лікарської експертизи ЗСУ відтепер поширюватиметься на СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Нацгвардію та Управлінні держохорони.

"Усі вони будуть користуватися єдиним Розкладом хвороб для визначення придатності до служби", - пояснила вона.

За її словами, медогляди для військових цих органів проводитимуться у власних медзакладах, а якщо їх немає - у цивільних лікарнях за договорами.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, зміни також передбачають удосконалення порядку визначення причинного зв’язку захворювань і поранень, а також потреби у лікуванні, протезуванні чи відпустці для відновлення.

Крім того, уряд затвердив експериментальний проєкт для військових і правоохоронців, які тривалий час лікуються за кордоном (12 місяців і більше). Він дозволяє проходити військово-лікарську експертизу дистанційно із використанням електронних комунікацій, що особливо важливо для тих, хто не може прибути до комісії в Україні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 20 серпня остаточно оформив правила використання сервісу електронної черги в ТЦК.

Раніше у Міноборони пояснили, що військовозобов'язані з відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на військово-лікарську комісію за деякими винятками.

