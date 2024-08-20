Уряд запровадить масштабні заходи із забезпечення регіонів водою: що планується

Шмигаль повідомив про нову програму на тлі теракту на Каховській ГЕС. За його словами уряд оперативно розпочав будівництво водогону "Інгулець - Південне водосховище", і чотири нитки вже введено в дію. Наразі тисячі мешканців Дніпропетровської області отримують питну воду.

Проте, як зазначив український прем'єр, важливо забезпечити водою і жителів інших регіонів. З цією метою уряд затвердив Програму комплексного водозабезпечення, яка охопить 9 областей:

Дніпропетровську,

Кіровоградську,

Донецьку,

Запорізьку,

Луганську,

Миколаївську,

Одеську,

Харківську;

Херсонську.

За словами Шмигаля, програма передбачає спорудження систем водопостачання, реконструкцію гідротехнічних споруд, розчищення річкових русел та будівництво артезіанських свердловин.

Він зауважив, вже протягом року Миколаївська область буде повністю забезпечена водою, а до кінця 2025 року доступ до води отримають ще 2 мільйони українців у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.