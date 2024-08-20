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Правительство введет масштабные меры по обеспечению регионов водой: что планируется

Фото: (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Правительство Украины ввело новую программу комплексного обеспечения, направленную на поставку воды на территории 9 областей. Также анонсировано строительство водопровода "Ингулец - Южное водохранилище".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

Шмыгаль сообщил о новой программе на фоне теракта на Каховской ГЭС. По его словам правительство оперативно приступило к строительству водопровода "Ингулец - Южное водохранилище", и четыре нити уже введены в действие. В настоящее время тысячи жителей Днепропетровской области получают питьевую воду.

Однако, как отметил украинский премьер, важно обеспечить водой и жителей других регионов. С этой целью правительство утвердило Программу комплексного водообеспечения, которая охватит 9 областей:

  • Днепропетровске,
  • Кировоградская,
  • Донецк,
  • Запорожская,
  • Луганск,
  • Николаевскую,
  • Одесскую,
  • Харьковскую;
  • Херсонскую.

По словам Шмыгаля, программа предусматривает строительство систем водоснабжения, реконструкцию гидротехнических сооружений, расчистку речных русел и строительство артезианских скважин.

Он отметил, что уже в течение года Николаевская область будет полностью обеспечена водой, а к концу 2025 года доступ к воде получат еще 2 миллиона украинцев в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

Проблемы с водой в Украине

Следует заметить, что на фоне постоянных российских атак и терактов в Украине наблюдаются проблемы как со светом, так и с водой. В частности, часто возможность водоснабжения напрямую зависит от наличия электроэнергии.

Из-за постоянных отключений света и российского теракта на Каховской ГЭС миллионы украинцев потеряли упрощенный доступ к воде. Жители многих регионов вынуждены искать альтернативы привычному водоснабжению.

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