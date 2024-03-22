У Дніпрі проблеми зі світлом та водою, людей просять зробити запаси

У Дніпрі спостерігаються проблеми зі світлом після масштабної нічної атаки. Також є перебої з постачанням води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова у Facebook.

За його словами, до 21:00 міський водоканал повинен ліквідувати наслідки та відновити водопостачання.

"В зв'язку з недостатністю енергопостачання можуть бути проблеми з водопостачанням в нагірній частині міста (умовно Робоча, Фабра і т.д.)", - зазначив міський голова.

Масштабна атака

В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під ударом ворога була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС, на Запорізькій АЕС є загроза повного знеструмлення. Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

Проблеми зі світлом виникли у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Одеській та Хмельницькій областях. Також атаковані об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській областях.

В "Укренерго" вже назвали сьогоднішню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни. Де ввели відключення світла - дізнайтеся за посиланням.

Детальніше про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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