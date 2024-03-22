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У Дніпрі проблеми зі світлом та водою, людей просять зробити запаси

Дніпро, П'ятниця 22 березня 2024 10:37
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У Дніпрі проблеми зі світлом та водою, людей просять зробити запаси Фото: у Дніпрі перебої зі світлом та водою після нічного обстрілу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Дніпрі спостерігаються проблеми зі світлом після масштабної нічної атаки. Також є перебої з постачанням води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова у Facebook.

"В зв'язку з недостатністю енергопостачання можуть бути проблеми з водопостачанням в нагірній частині міста (умовно Робоча, Фабра і т.д.)", - зазначив міський голова.

За його словами, до 21:00 міський водоканал повинен ліквідувати наслідки та відновити водопостачання.

Жителів Дніпра просять зробити невеликий запас води.

Масштабна атака

В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під ударом ворога була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС, на Запорізькій АЕС є загроза повного знеструмлення. Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

Проблеми зі світлом виникли у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Одеській та Хмельницькій областях. Також атаковані об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській областях.

В "Укренерго" вже назвали сьогоднішню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни. Де ввели відключення світла - дізнайтеся за посиланням.

Детальніше про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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Дніпропетровська область Водопостачання Війна в Україні Відключеня світла
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