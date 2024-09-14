Уряд запропонував заморозити мінімальну зарплату та соціальні виплати у 2025 році

Кабінет міністрів в проєкті бюджету на 2025 рік пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Від цих показників залежать розміри соціальних виплат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт № 12000.
У 2025 році мінімальна зарплата не зміниться.
Документом пропонується установити з 1 січня 2025 року мінімальну заробітну плату:
"Вказаний розмір мінімальної заробітної плати забезпечує досягнутий рівень цієї гарантії з урахуванням значного її підвищення у 2024 році (підвищення становило 16 відсотків, порівняно з 2023 роком)", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.
Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.
У 2025 році цей показник змінювати не планують.
Проєктом пропонується установити з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні зросла з 1 квітня 2024 року до 8000 гривень. Прожитковий мінімум було підвищено з 1 січня.
Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки запропонував відмовитися від підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.