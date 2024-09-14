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Уряд запропонував заморозити мінімальну зарплату та соціальні виплати у 2025 році

Фото: Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум будуть заморожені 2025 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів в проєкті бюджету на 2025 рік пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Від цих показників залежать розміри соціальних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт № 12000.

Мінімальна зарплата

У 2025 році мінімальна зарплата не зміниться.

Документом пропонується установити з 1 січня 2025 року мінімальну заробітну плату:

  • у місячному розмірі - 8000 гривень;
  • у погодинному розмірі - 48 гривень

"Вказаний розмір мінімальної заробітної плати забезпечує досягнутий рівень цієї гарантії з урахуванням значного її підвищення у 2024 році (підвищення становило 16 відсотків, порівняно з 2023 роком)", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Прожитковий мінімум

Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

У 2025 році цей показник змінювати не планують.

Проєктом пропонується установити з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років - 2563 гривні;
  • дітей віком від 6 до 18 років - 3196 гривень;
  • працездатних осіб - 3028 гривень;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, - 2102 гривні;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, - 2102 гривні;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, - 2102 гривні;
  • осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), - 2361 гривня;
  • осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення, в тому числі за рішеннями суду, - 1600 гривень.

 

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні зросла з 1 квітня 2024 року до 8000 гривень. Прожитковий мінімум було підвищено з 1 січня.

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки запропонував відмовитися від підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

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Зарплата в Україні