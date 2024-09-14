Кабмин предложил заморозить минимальную зарплату и социальные выплаты в 2025 году

Минимальная зарплата

В 2025 году минимальная зарплата не изменится.

Документом предлагается установить с 1 января 2025 года минимальную заработную плату:

в месячном размере – 8000 гривен;

в почасовом размере – 48 гривен

"Указанный размер минимальной заработной платы обеспечивает достигнутый уровень этой гарантии с учетом значительного ее повышения в 2024 году (повышение составило 16 процентов по сравнению с 2023 годом)", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Прожиточный минимум

Базовым государственным социальным стандартом есть прожиточный минимум, установленный законом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.

В 2025 году этот показатель менять не планируется.

Проектом предлагается установить с 1 января 2025 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения: