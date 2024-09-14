Кабмин предложил заморозить минимальную зарплату и социальные выплаты в 2025 году

Кабинет министров в проекте бюджета на 2025 год предлагает отказаться от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума. От этих показателей зависят размеры социальных выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №12000.
В 2025 году минимальная зарплата не изменится.
Документом предлагается установить с 1 января 2025 года минимальную заработную плату:
"Указанный размер минимальной заработной платы обеспечивает достигнутый уровень этой гарантии с учетом значительного ее повышения в 2024 году (повышение составило 16 процентов по сравнению с 2023 годом)", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Базовым государственным социальным стандартом есть прожиточный минимум, установленный законом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.
В 2025 году этот показатель менять не планируется.
Проектом предлагается установить с 1 января 2025 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:
Напомним, минимальная зарплата в Украине выросла с 1 апреля 2024 года до 8000 гривен. Прожиточный минимум был повышен с 1 января.
Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы предложил отказаться от повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты.