В "уряд" Запорізької області призначають росіян, аби грабувати регіон, - Федоров

"Колаборанти, які ішли на співпрацю з загарбниками та мріяли про владу, прорахувалися", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що "міністерством ЖКГ" керує власниця фірми, через яку відмивали гроші в Севастополі, туризмом - людина, яка розвалила туристичний об'єкт в Євпаторії.

"А тепер гауляйтеру Балицькому, який так мріяв про владу, призначили заступника, а фактично контролера - російського політтехнолога та учасника секс-скандалу. Хочуть, щоб він дурив мешканців окупованих територій під час фейкових "виборів", які окупанти даремно мріють провести восени", - додав мер Мелітополя.

Федоров додав, що місцевих колаборантів використовують для виконання брудної роботи. Проте за його словами, більшість жителів окупованих територій не ідуть на співпрацю з РФ.