В "правительство" Запорожской области назначают россиян, чтобы грабить регион, - Федоров

"Колаборанты, которые шли на сотрудничество с захватчиками и мечтали о власти, просчитались", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что "министерством ЖКХ" руководит владелица фирмы, через которую отмывали деньги в Севастополе, туризмом - человек, разваливший туристический объект в Евпатории.

"А теперь гауляйтеру Балицкому, так мечтавшему о власти, назначили заместителя, а фактически контролера - российского политтехнолога и участника секс-скандала. Хотят, чтобы он обманывал жителей оккупированных территорий во время фейковых "выборов", которые оккупанты зря мечтают провести осенью – добавил мэр Мелитополя.

Федоров добавил, что местные коллаборанты используют для выполнения грязной работы. Однако, по его словам, большинство жителей оккупированных территорий не идут на сотрудничество с РФ.