UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд запланував видатки на індексацію пенсій наступного року

Фото: уряд планує індексацію пенсій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує провести індексацію пенсій у 2024 році. Пенсійний фонд має гроші на підвищення виплат через інфляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної Ради Ярослава Железняка, який оприлюднив проект бюджету.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, трансферт для Пенсійного фонду України у 2024 році передбачається на рівні поточного року у сумі 271,9 млрд гривень, у зв’язку зі зростанням доходної частини бюджету ПФУ за рахунок очікуваного надходження єдиного соціального внеску у сумі 582,7 млрд гривень.

"Передбачений обсяг видатків на пенсійне забезпечення дозволить профінансувати виплату пенсій, доплат та підвищень до пенсій, які відповідно до чинного законодавства фінансуються за рахунок бюджетних коштів, а також здійснити щорічну індексацію пенсій", - йдеться в документі.

Нагадаємо, уряд очікує, що інфляція в Україні у 2023 році складе 14,7%, у 2024 році - 10,8%.

Міністерство соціальної політики пропонує провести індексацію пенсій у 2024 році з 1 березня, як це визначено законодавчо. Величина індексації залежатиме від рівня інфляції та середньої зарплати. Про них можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держбюджетпенсії в Україні