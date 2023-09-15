Правительство запланировало расходы на индексацию пенсий в следующем году

Кабинет министров планирует провести индексацию пенсий в 2024 году. У Пенсионного фонда етсть деньги на повышение выплат из-за инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной Рады Ярослава Железняка , обнародовавшего проект бюджета.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, трансферт для Пенсионного фонда Украины в 2024 году предусматривается на уровне текущего года в сумме 271,9 млрд. гривен, в связи с ростом доходной части бюджета ПФУ за счет ожидаемого поступления единого социального взноса в сумме 582,7 млрд гривен.

"Предусмотренный объем расходов на пенсионное обеспечение позволит профинансировать выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям, которые в соответствии с действующим законодательством финансируются за счет бюджетных средств, а также осуществить ежегодную индексацию пенсий", - говорится в документе.