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Правительство запланировало расходы на индексацию пенсий в следующем году

Фото: правительство планирует индексацию пенсий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует провести индексацию пенсий в 2024 году. У Пенсионного фонда етсть деньги на повышение выплат из-за инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной Рады Ярослава Железняка, обнародовавшего проект бюджета.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, трансферт для Пенсионного фонда Украины в 2024 году предусматривается на уровне текущего года в сумме 271,9 млрд. гривен, в связи с ростом доходной части бюджета ПФУ за счет ожидаемого поступления единого социального взноса в сумме 582,7 млрд гривен.

"Предусмотренный объем расходов на пенсионное обеспечение позволит профинансировать выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям, которые в соответствии с действующим законодательством финансируются за счет бюджетных средств, а также осуществить ежегодную индексацию пенсий", - говорится в документе.

Напомним, правительство ожидает, что инфляция в Украине в 2023 году составит 14,7%, в 2024 году – 10,8%.

Министерство социальной политики предлагает провести индексацию пенсий в 2024 году с 1 марта, как это определено законодательно. Размер индексации будет зависеть от уровня инфляции и средней зарплаты. О них можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год.

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