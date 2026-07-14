Уряд Юлії Свириденко: які міністерства є та що може змінитися після відставки

Відставка Свириденко
У неділю, 12 липня, президент Володимир Зеленський оголосив про намір оновити Кабмін і запропонував Свириденко нову посаду (ймовірно посла в США). Вчора, 13 липня, до Ради вже надійшла заява прем'єра про звільнення. Сьогодні у другій половині дня Рада має розглянути питання про звільнення очільниці уряду.
За процедурою у разі звільнення прем'єра весь уряд автоматично йде у відставку.
Кабмін Свириденко
Юлія Свириденко очолює уряд з 17 липня 2025 року, до цього вона керувала Міністерством економіки. Склад Кабміну Свириденко:
- Денис Шмигаль - перший віце-прем’єр - міністр енергетики,
- Олексій Кулеба - віце-прем’єр з відновлення - міністр розвитку громад та територій,
- Тарас Качка - віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції,
- Тетяна Бережна - віце-прем’єр-міністр з гуманітарної політики - міністр культури,
- Матвій Бідний - міністр молоді та спорту,
- Наталія Калмикова - міністр у справах ветеранів,
- Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ,
- Оксен Лісовий - міністр освіти і науки,
- Віктор Ляшко - міністр охорони здоров’я,
- Сергій Марченко - міністр фінансів,
- Андрій Сибіга - міністр закордонних справ,
- Олексій Соболев - міністр економіки, довкілля та сільського господарства,
- Денис Улютін - міністр соціальної політики, сім'ї та єдності,
- Михайло Федоров - міністр оборони,
- Людмила Сугак - т.в.о міністра юстиції,
- Олександр Борняков - т.в.о міністра цифрової трансформації.
Що далі
Як очікується, вже у четвер Рада має голосувати за нового прем’єра. Ймовірно наступником Свириденко стане Сергій Корецький ("Нафтогаз"). Після цього Рада має проголосувати і склад нового уряду. Кандидатів у міністри до рази вносить вже новий прем’єр. Всіх, крім МЗС та Міноборони, їх має внести президент.
Фото: ймовірні ротації в Кабміні (інфографіка РБК-Україна)
За даними джерел РБК-Україна, у Кабміні можливі такі зміни:
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Олексій Кулеба майже стовідсотково не увійде до нового складу уряду.
- Посаду міністра розвитку громад і територій пропонують розділити на Мінрегіон та Мінінфраструктури й відновлення.
- Кандидат на Мінрегіон - Віталій Безгін.
- На посаду голови Мінінфраструктури розглядаються керівники ОВА (серед варіантів - Олег Синєгубов, Микола Калашник, Іван Федоров).
- Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства буде розділено: Олексій Соболєв очолить напрямки економіки та довкілля, Тарас Висоцький - окреме Міністерство сільського господарства.
- На посаду міністра освіти й науки замість Оксена Лісового розглядають Миколу Трофименка (кандидатуру не фіналізовано).
Інші можливі ротації:
- На посаду віце-прем'єра з євроінтеграції замість Тараса Качки може бути призначений Всеволод Ченцов.
- Можлива заміна голови Міністерства ветеранів Наталії Калмикової (кандидат невідомий).
- Не виключена заміна міністра оборони Михайла Федорова (розглядаються кандидатури Ігоря Клименка або інші).