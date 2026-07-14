UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Уряд Юлії Свириденко: які міністерства є та що може змінитися після відставки

10:14 14.07.2026 Вт
3 хв
Перелік міністерств планують змінити після відставки Кабміну
aimg Ірина Гамерська
Фото: Юлія Свириденко (прес-служба Кабміну)

Уряд Юлії Свириденко сьогодні, ймовірно, піде у відставку. Це передбачено процедурою у разі звільнення прем'єра.

Хто очолює міністверства зараз і як може змінитися Кабмін у разі зміни прем'єра - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Відставка Свириденко

У неділю, 12 липня, президент Володимир Зеленський оголосив про намір оновити Кабмін і запропонував Свириденко нову посаду (ймовірно посла в США). Вчора, 13 липня, до Ради вже надійшла заява прем'єра про звільнення. Сьогодні у другій половині дня Рада має розглянути питання про звільнення очільниці уряду.

За процедурою у разі звільнення прем'єра весь уряд автоматично йде у відставку.

Кабмін Свириденко

Юлія Свириденко очолює уряд з 17 липня 2025 року, до цього вона керувала Міністерством економіки. Склад Кабміну Свириденко:

  • Денис Шмигаль - перший віце-прем’єр - міністр енергетики,
  • Олексій Кулеба - віце-прем’єр з відновлення - міністр розвитку громад та територій,
  • Тарас Качка - віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції,
  • Тетяна Бережна - віце-прем’єр-міністр з гуманітарної політики - міністр культури,
  • Матвій Бідний - міністр молоді та спорту,
  • Наталія Калмикова - міністр у справах ветеранів,
  • Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ,
  • Оксен Лісовий - міністр освіти і науки,
  • Віктор Ляшко - міністр охорони здоров’я,
  • Сергій Марченко - міністр фінансів,
  • Андрій Сибіга - міністр закордонних справ,
  • Олексій Соболев - міністр економіки, довкілля та сільського господарства,
  • Денис Улютін - міністр соціальної політики, сім'ї та єдності,
  • Михайло Федоров - міністр оборони,
  • Людмила Сугак - т.в.о міністра юстиції,
  • Олександр Борняков - т.в.о міністра цифрової трансформації.

Що далі

Як очікується, вже у четвер Рада має голосувати за нового прем’єра. Ймовірно наступником Свириденко стане Сергій Корецький ("Нафтогаз"). Після цього Рада має проголосувати і склад нового уряду. Кандидатів у міністри до рази вносить вже новий прем’єр. Всіх, крім МЗС та Міноборони, їх має внести президент.

Фото: ймовірні ротації в Кабміні (інфографіка РБК-Україна)

За даними джерел РБК-Україна, у Кабміні можливі такі зміни:

  • Олексій Кулеба майже стовідсотково не увійде до нового складу уряду.
  • Посаду міністра розвитку громад і територій пропонують розділити на Мінрегіон та Мінінфраструктури й відновлення.
  • Кандидат на Мінрегіон - Віталій Безгін.
  • На посаду голови Мінінфраструктури розглядаються керівники ОВА (серед варіантів - Олег Синєгубов, Микола Калашник, Іван Федоров).
  • Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства буде розділено: Олексій Соболєв очолить напрямки економіки та довкілля, Тарас Висоцький - окреме Міністерство сільського господарства.
  • На посаду міністра освіти й науки замість Оксена Лісового розглядають Миколу Трофименка (кандидатуру не фіналізовано).

Інші можливі ротації:

  • На посаду віце-прем'єра з євроінтеграції замість Тараса Качки може бути призначений Всеволод Ченцов.
  • Можлива заміна голови Міністерства ветеранів Наталії Калмикової (кандидат невідомий).
  • Не виключена заміна міністра оборони Михайла Федорова (розглядаються кандидатури Ігоря Клименка або інші).
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Юлія СвириденкоКабінет Міністрів України