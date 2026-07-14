Уряд Юлії Свириденко: які міністерства є та що може змінитися після відставки

Відставка Свириденко

У неділю, 12 липня, президент Володимир Зеленський оголосив про намір оновити Кабмін і запропонував Свириденко нову посаду (ймовірно посла в США). Вчора, 13 липня, до Ради вже надійшла заява прем'єра про звільнення. Сьогодні у другій половині дня Рада має розглянути питання про звільнення очільниці уряду.

За процедурою у разі звільнення прем'єра весь уряд автоматично йде у відставку.

Кабмін Свириденко

Юлія Свириденко очолює уряд з 17 липня 2025 року, до цього вона керувала Міністерством економіки. Склад Кабміну Свириденко:

Денис Шмигаль - перший віце-прем’єр - міністр енергетики,

Олексій Кулеба - віце-прем’єр з відновлення - міністр розвитку громад та територій,

Тарас Качка - віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції,

Тетяна Бережна - віце-прем’єр-міністр з гуманітарної політики - міністр культури,

Матвій Бідний - міністр молоді та спорту,

Наталія Калмикова - міністр у справах ветеранів,

Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ,

Оксен Лісовий - міністр освіти і науки,

Віктор Ляшко - міністр охорони здоров’я,

Сергій Марченко - міністр фінансів,

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ,

Олексій Соболев - міністр економіки, довкілля та сільського господарства,

Денис Улютін - міністр соціальної політики, сім'ї та єдності,

Михайло Федоров - міністр оборони,

Людмила Сугак - т.в.о міністра юстиції,

Олександр Борняков - т.в.о міністра цифрової трансформації.

Що далі

Як очікується, вже у четвер Рада має голосувати за нового прем’єра. Ймовірно наступником Свириденко стане Сергій Корецький ("Нафтогаз"). Після цього Рада має проголосувати і склад нового уряду. Кандидатів у міністри до рази вносить вже новий прем’єр. Всіх, крім МЗС та Міноборони, їх має внести президент.

Фото: ймовірні ротації в Кабміні (інфографіка РБК-Україна)

За даними джерел РБК-Україна, у Кабміні можливі такі зміни:

Олексій Кулеба майже стовідсотково не увійде до нового складу уряду.

майже стовідсотково не увійде до нового складу уряду. Посаду міністра розвитку громад і територій пропонують розділити на Мінрегіон та Мінінфраструктури й відновлення.

Кандидат на Мінрегіон - Віталій Безгін.

На посаду голови Мінінфраструктури розглядаються керівники ОВА (серед варіантів - Олег Синєгубов, Микола Калашник, Іван Федоров).

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства буде розділено: Олексій Соболєв очолить напрямки економіки та довкілля, Тарас Висоцький - окреме Міністерство сільського господарства.

очолить напрямки економіки та довкілля, - окреме Міністерство сільського господарства. На посаду міністра освіти й науки замість Оксена Лісового розглядають Миколу Трофименка (кандидатуру не фіналізовано).

Інші можливі ротації: