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Правительство Юлии Свириденко: какие министерства есть и что может измениться после отставки

10:14 14.07.2026 Вт
3 мин
Список министерств планируют изменить после отставки Кабмина
aimg Ирина Гамерская
Фото: Юлия Свириденко (пресс-служба Кабмина)

Правительство Юлии Свириденко сегодня, вероятно, уйдет в отставку. Это предусмотрено процедурой в случае увольнения премьера.

Кто возглавляет министерства сейчас и как может измениться Кабмин в случае смены премьера - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Отставка Свириденко

В воскресенье, 12 июля, президент Владимир Зеленский объявил о намерении обновить Кабмин и предложил Свириденко новый пост (вероятно, посла в США). Вчера, 13 июля, в Раду уже поступило заявление премьера об увольнении. Сегодня во второй половине дня Рада должна рассмотреть вопрос об увольнении главы правительства.

По процедуре в случае увольнения премьера все правительство автоматически уходит в отставку.

Кабмин Свириденко

Юлия Свириденко возглавляет правительство с 17 июля 2025 года, до этого она руководила Министерством экономики. Состав Кабмина Свириденко:

  • Денис Шмыгаль - первый вице-премьер - министр энергетики,
  • Алексей Кулеба - вице-премьер по восстановлению - министр развития общин и территорий,
  • Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции,
  • Татьяна Бережная - вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры,
  • Матвей Бедный - министр молодежи и спорта,
  • Наталья Калмыкова – министр по делам ветеранов,
  • Игорь Клименко - министр внутренних дел,
  • Оксен Лесовой - министр образования и науки,
  • Виктор Ляшко - министр здравоохранения,
  • Сергей Марченко - министр финансов,
  • Андрей Сибига - министр иностранных дел,
  • Алексей Соболев - министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства,
  • Денис Улютин - министр социальной политики, семьи и единства,
  • Михаил Федоров - министр обороны,
  • Людмила Сугак - в.и.о министра юстиции,
  • Александр Борняков - в.и.о министра цифровой трансформации.

Что дальше

Как ожидается, уже в четверг Рада должна голосовать за нового премьера. Вероятно, преемником Свириденко станет Сергей Корецкий ("Нафтогаз"). После этого Рада должна проголосовать и состав нового правительства. Кандидатов в министры уже вносит новый премьер. Всех, кроме МИД и Минобороны, их должен внести президент.

Фото: возможные ротации в Кабмине (инфографика РБК-Украина)

По данным источников РБК-Украина, в Кабмине возможны следующие изменения:

  • Алексей Кулеба почти точно не войдет в новый состав правительства.
  • Пост министра развития общин и территорий предлагают разделить на Минрегион и Мининфраструктуры и восстановления.
  • Кандидат на Минрегион - Виталий Безгин.
  • На должность главы Мининфраструктуры рассматриваются руководители ОВА (среди вариантов - Олег Синегубов, Николай Калашник, Иван Федоров).
  • Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства будет разделено: Алексей Соболев возглавит направления экономики и окружающей среды, Тарас Высоцкий - отдельное Министерство сельского хозяйства.
  • На должность министра образования и науки вместо Оксена Лесового рассматривают Николая Трофименко (кандидатура не финализирована).

Другие возможные ротации:

  • На должность вице-премьера по евроинтеграции вместо Тараса Качки может быть назначен Всеволод Ченцов.
  • Возможна замена главы Министерства ветеранов Натальи Калмыковой (кандидат неизвестен).
  • Не исключена замена министра обороны Михаила Федорова (рассматриваются кандидатура Игоря Клименко или другие).
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