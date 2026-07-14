Правительство Юлии Свириденко: какие министерства есть и что может измениться после отставки

Отставка Свириденко
В воскресенье, 12 июля, президент Владимир Зеленский объявил о намерении обновить Кабмин и предложил Свириденко новый пост (вероятно, посла в США). Вчера, 13 июля, в Раду уже поступило заявление премьера об увольнении. Сегодня во второй половине дня Рада должна рассмотреть вопрос об увольнении главы правительства.
По процедуре в случае увольнения премьера все правительство автоматически уходит в отставку.
Кабмин Свириденко
Юлия Свириденко возглавляет правительство с 17 июля 2025 года, до этого она руководила Министерством экономики. Состав Кабмина Свириденко:
- Денис Шмыгаль - первый вице-премьер - министр энергетики,
- Алексей Кулеба - вице-премьер по восстановлению - министр развития общин и территорий,
- Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции,
- Татьяна Бережная - вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры,
- Матвей Бедный - министр молодежи и спорта,
- Наталья Калмыкова – министр по делам ветеранов,
- Игорь Клименко - министр внутренних дел,
- Оксен Лесовой - министр образования и науки,
- Виктор Ляшко - министр здравоохранения,
- Сергей Марченко - министр финансов,
- Андрей Сибига - министр иностранных дел,
- Алексей Соболев - министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства,
- Денис Улютин - министр социальной политики, семьи и единства,
- Михаил Федоров - министр обороны,
- Людмила Сугак - в.и.о министра юстиции,
- Александр Борняков - в.и.о министра цифровой трансформации.
Что дальше
Как ожидается, уже в четверг Рада должна голосовать за нового премьера. Вероятно, преемником Свириденко станет Сергей Корецкий ("Нафтогаз"). После этого Рада должна проголосовать и состав нового правительства. Кандидатов в министры уже вносит новый премьер. Всех, кроме МИД и Минобороны, их должен внести президент.
Фото: возможные ротации в Кабмине (инфографика РБК-Украина)
По данным источников РБК-Украина, в Кабмине возможны следующие изменения:
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Алексей Кулеба почти точно не войдет в новый состав правительства.
- Пост министра развития общин и территорий предлагают разделить на Минрегион и Мининфраструктуры и восстановления.
- Кандидат на Минрегион - Виталий Безгин.
- На должность главы Мининфраструктуры рассматриваются руководители ОВА (среди вариантов - Олег Синегубов, Николай Калашник, Иван Федоров).
- Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства будет разделено: Алексей Соболев возглавит направления экономики и окружающей среды, Тарас Высоцкий - отдельное Министерство сельского хозяйства.
- На должность министра образования и науки вместо Оксена Лесового рассматривают Николая Трофименко (кандидатура не финализирована).
Другие возможные ротации:
- На должность вице-премьера по евроинтеграции вместо Тараса Качки может быть назначен Всеволод Ченцов.
- Возможна замена главы Министерства ветеранов Натальи Калмыковой (кандидат неизвестен).
- Не исключена замена министра обороны Михаила Федорова (рассматриваются кандидатура Игоря Клименко или другие).