Як тепер будуть виїздити за кордон митці та медійники: пояснення прикордонників

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Мінкульт розробляє пропозиції, які дозволять чітко прописати правила для цієї категорії громадян у рамках постанови уряду №57.

"Власне своє рішення може прокоментувати Міністерство культури, чому і на чому воно ґрунтується. Але ми бачили, що Мінкульт виходить з пропозицією, щоб повністю унормувати цю норму для цієї категорії громадян щодо перетину кордону", - зазначив він.

Демченко також наголосив, що зараз медійники та представники культури, які мають бронювання на час мобілізації, можуть перетинати кордон за наявності відповідних документів, таких як службове відрядження, військово-обліковий документ і бронювання. Водночас, прикордонники ретельно перевірятимуть ці документи під час проходження контролю.

"Якщо під час перевірки буде підтверджено, що у особи є всі необхідні документи, то вони будуть пропущені через держкордон на виїзд з України", - підкреслив Демченко. Також можливість перетину кордону мають особи, які підпадають під інші умови пропуску, зокрема багатодітні батьки або особи, виключені з військового обліку.

Виїзд за кордон під час воєнного стану

5 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на щонайменше 90 днів.

А про нові правила перетину кордону для чоловіків-водіїв, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, стало відомо сьогодні, 27 лютого. Такі зміни було запроваджено відповідно до постанови уряду.