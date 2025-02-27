Кабмін змінив правила перетину кордону для перевізників медвантажів і гумдопомоги

Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, згідно з рішенням Кабінету міністрів, перетинатимуть кордон на загальних підставах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що раніше рішення щодо виїзду ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України або ж військова адміністрація. Відсьогодні ця норма вже не діє .

"Відсьогодні під час дії правового режиму воєнного стану пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах ", - пише ДПСУ.

Воєнний стан та мобілізація в Україні

Обидва правових режими діють на території України ще з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації (РФ). 5 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на щонайменше 90 днів.

Воєнний стан запроваджується у разі випадку загрози для державної незалежності чи територіальної цілісності країни. Він передбачає тимчасове обмеження прав і свобод громадян.

Мобілізація, своєю чергою, сприяє посиленню Збройних сил України (ЗСУ), а також інших військових формувань шляхом залучення громадян на службу.

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