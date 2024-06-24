Уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації

Фото: уряд вніс зміни до постанови про мобілізацію (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 червня 2024 р. № 723.

Документом механізм бронювання розширено на військовозобов’язаних, які працюють: "на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства". Раніше порядок стосувався лише на військовозобов’язаних, які працюють: в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.