Уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації
Фото: уряд вніс зміни до постанови про мобілізацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 червня 2024 р. № 723.
Документом механізм бронювання розширено на військовозобов’язаних, які працюють:
- "на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства".
Раніше порядок стосувався лише на військовозобов’язаних, які працюють:
- в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
- на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період;
- на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Нагадаємо, на початку червня Кабінет міністрів оновив правила бронювання від мобілізації.
Перша віце-прем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд планує змінили постанову про бронювання. За її словами, може бути введено бронювання до 100% енергетиків та робітників військово-промислового комплексу.