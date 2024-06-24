Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации

Фото: правительство внесло изменения в постановление о мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет министров внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 18 июня 2024 г. № 723.

Документом механизм бронирования расширен на военнообязанных, работающих на: "на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством". Раньше порядок касался только военнообязанных, работающих: в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.