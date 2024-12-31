Уряд визначив умови для доплати 2361 гривні пенсіонерам-чорнобильцям

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо доплати у 2025 році непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у Чорнобильській зоні. Сума становитиме 2361 гривню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 грудня 2024 р. № 1524.
Згідно з постановою, для встановлення виплат потрібно підтвердити факт проживання у зоні відселення станом на 26 квітня 1986 р. чи у період з 26 квітня 1986 р. до 1 січня 1993 р..
У разі відсутності відомостей у Єдиному державному демографічному реєстрі, Реєстрі територіальної громади та в інших державних реєстрах факт проживання встановлюється Пенсійним фондом за сукупності таких обставин:
Нагадаємо, у державному бюджету України на 2025 рік міститься норма про щомісячну доплату пенсіонерам-чорнобильцям.
Документом встановлено, що доплата непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов'язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення, встановлюється за умови, що такі особи проживали або працювали у цій зоні станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року
Доплата за проживання на зазначених територіях встановлюється у розмірі 2361 гривня.
Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні було 639 тисяч пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Усього в Україні налічувалося 10,517 млн пенсіонерів.
За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів-чорнобильців в Київській області - 206 тисяч. У Житомирській області - 89 тисяч, у Рівненській - 94 тисячі.
Крім того, у Черкаській області 39 тисяч, у Волинській області 36 тисяч, у Вінницькій області та Києві по 29 тисяч пенсіонерів-чорнобильців.