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Кабмин определил условия для доплаты 2361 гривны пенсионерам-чернобыльцам

Фото: Пенсионерам-чернобыльцам в 2025 году доплатят 2361 гривну (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял постановление о доплате в 2025 году неработающим пенсионерам, которые постоянно проживают в Чернобыльской зоне. Сумма составит 2361 гривну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 декабря 2024 г. № 1524.

Согласно постановлению, для установления выплат нужно подтвердить факт проживания в зоне отселения по состоянию на 26 апреля 1986 г. или в период с 26 апреля 1986 г. до 1 января 1993 г.

В случае отсутствия сведений в Едином государственном демографическом реестре, Реестре территориальной общины и в других государственных реестрах факт проживания устанавливается Пенсионным фондом при совокупности следующих обстоятельств:

  • лицу предоставлен статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • в Едином государственном демографическом реестре, ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы отсутствуют сведения об изменении места жительства таким лицом в период после 1 января 1993 года.

Бюджетная норма

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2025 год содержится норма о ежемесячной доплате пенсионерам-чернобыльцам.

Документом установлено, что доплата неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что такие лица проживали или работали в этой зоне по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года

Доплата за проживание на указанных территориях устанавливается в размере 2361 гривна.

Пенсионеры-чернобыльцы

Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине было 639 тысяч пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Всего в Украине насчитывалось 10,517 млн пенсионеров.

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров-чернобыльцев в Киевской области - 206 тысяч. В Житомирской области - 89 тысяч, в Ровенской - 94 тысячи.

Кроме того, в Черкасской области 39 тысяч, в Волынской области 36 тысяч, в Винницкой области и Киеве по 29 тысяч пенсионеров-чернобыльцев.

 

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