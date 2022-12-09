Уряд визначив порядок використання бюджетних коштів на газ для опалювального сезону

Кабінет міністрів затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років. На ці цілі у держбюджеті передбачено 12,7 млрд гривень канадського кредиту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 6 грудня 2022 р. № 1360.
Згідно з документом, головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерго. Одержувачем коштів є ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг".
За рахунок бюджетних коштів за бюджетною програмою одержувачем бюджетних коштів за погодженням з Міненерго здійснюється придбання природного газу:
Реалізація природного газу, придбаного відповідно до цього Порядку, здійснюється до 30 квітня 2023 року за рішенням Міненерго залежно від необхідності покриття потреб в природному газі за пропозиціями НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України", ТОВ “Оператор ГТС України".
Реалізація природного газу здійснюється виключно для задоволення власних потреб суб’єктів господарювання без права його подальшого перепродажу.
Нагадаємо, Верховна рада внесла зміни до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік", які передбачають виділення 12,7 млрд гривень на закупівлю газу. Раніше Канада надала Україні кредит на 450 млн канадських доларів (або 12,7 млрд гривень) на закупівлю газу до опалювального сезону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .