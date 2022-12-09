Уряд визначив порядок використання бюджетних коштів на газ для опалювального сезону

Згідно з документом, головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерго. Одержувачем коштів є ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг".

За рахунок бюджетних коштів за бюджетною програмою одержувачем бюджетних коштів за погодженням з Міненерго здійснюється придбання природного газу:

за зовнішньоекономічними договорами/контрактами, укладеними на умовах попередньої оплати та транспортування до кордону України;

українського видобутку (виходячи із забезпеченості балансу природного газу) на організованих товарних ринках за ціною, що склалася за результатами проведених торгів на умовах передачі природного газу у віртуальній торговій точці газу в газотранспортній системі/підземні сховища.

Реалізація природного газу, придбаного відповідно до цього Порядку, здійснюється до 30 квітня 2023 року за рішенням Міненерго залежно від необхідності покриття потреб в природному газі за пропозиціями НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України", ТОВ “Оператор ГТС України".

Реалізація природного газу здійснюється виключно для задоволення власних потреб суб’єктів господарювання без права його подальшого перепродажу.