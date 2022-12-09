Кабмин определил порядок использования бюджетных денег на газ для отопительного сезона

Согласно документу главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Минэнерго. Получателем средств является ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг".

За счет бюджетных средств по бюджетной программе получателем бюджетных средств по согласованию с Минэнерго осуществляется приобретение природного газа:

по внешнеэкономическим договорам/контрактам, заключенным на условиях предварительной оплаты и транспортировки до границы Украины;

украинской добычи (исходя из обеспеченности баланса природного газа) на организованных товарных рынках по цене, которая сложилась по результатам проведенных торгов на условиях передачи природного газа в виртуальной торговой точке газа в газотранспортной системе/подземные хранилища.

Реализация природного газа, приобретенного в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется до 30 апреля 2023 года по решению Минэнерго в зависимости от необходимости покрытия потребностей в природном газе по предложениям НЭК "Укрэнерго", НАК "Нафтогаз Украины", ООО "Оператор ГТС Украины".

Реализация природного газа осуществляется исключительно для удовлетворения собственных потребностей хозяйствующих субъектов без права его последующей перепродажи.