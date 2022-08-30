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Рада направила канадский кредит на закупку газа к отопительному сезону

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Украина, Вторник 30 августа 2022 15:43
Рада направила канадский кредит на закупку газа к отопительному сезону Фото: газ к отопительному сезону будут покупать за кредит от Канады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год", который предусматривает выделение 12,7 млрд гривен на закупку газа. Закон в целом поддержали 266 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Согласно документу (проект №7681), деньги выделяются Министерству энергетики Украины на расходы по новой бюджетной программе "Приобретение природного газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов" за счет увеличения государственных внешних заимствований.

Закон устанавливает, что "Нафтогаз" после реализации природного газа, приобретенного за счет таких расходов, перечисляет средства от такой реализации в государственный бюджет.

Закон "направлен на обеспечение энергетической безопасности государства и нужд потребителей Украины (бытовых потребителей, бюджетных организаций, предприятий теплоэнергетики) в природном газе в течение отопительного сезона 2022-2023 годов в условиях общеевропейского энергетического кризиса".

Напомним, Канада предоставила Украине кредит на 450 млн канадских долларов (или 12,7 млрд гривен) на закупку газа к отопительному сезону.

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