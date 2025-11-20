Уряд виділив мільйони на дітей. Хто зможе оздоровитись і отримати одноразову виплату

Серед рішень - додаткові гарантії для випускників інтернатів. Планується, що діти-сироти та ті, що позбавлені батьківського піклування, отримуватимуть грошову допомогу, необхідні речі та техніку. Також їх мають позачергово забезпечувати житлом після завершення навчання чи служби.

За словами міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна ці діти отримуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі шести прожиткових мінімумів, а вартість речей для них має складати не менше 40 неоподаткованих мінімумів. Замість забезпечення речами вони також зможуть отримати компенсацію.

Також запроваджено нові принципи фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують підтримки. Планується, що принцип "гроші ходять за дитиною" дозволить забезпечити адресність допомоги. Уряд передбачив на фінансування програми 91,5 млн гривень.