Уряд виділив додаткові 3,1 млрд гривень регіонам, які найбільше постраждали від війни
Кабінет міністрів виділив регіонам, які найбільше постраждали від війни, додаткові 3,1 млрд гривень. Це дотація місцевим бюджетам, яка посилить їх спроможності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Уряд виділяє регіонам та громадам додаткові 3,1 млрд гривень. Це дотація місцевим бюджетам, яка посилить їх спроможності", - написав Шмигаль.
Кошти отримають 516 територіальних громад і 4 області: Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області.
Як зазначив прем'єр, це вже друга додаткова дотація регіонам, які найбільше постраждали від війни. Два місяці тому Уряд виділив 10,2 млрд гривень для 17 областей і 853 громад.
"Допомагаємо і підтримуємо регіони. Спільно плануємо та реалізовуємо відбудову України", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів виділив близько 10,2 млрд гривень областям та громадам на здійснення своїх повноважень, фінансування зарплат і оплату комунальних послуг.
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