Кабмин выдел дополнительные 3,1 млрд гривен регионам, которые больше всего пострадали от войны
Кабинет министров выделил регионам, которые больше всего пострадали от войны, дополнительные 3,1 млрд гривен. Это дотация местным бюджетам, которая усилит их способности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Кабмин выделяет регионам и общинам дополнительные 3,1 млрд гривен. Это дотация местным бюджетам, которая усилит их возможности", - написал Шмыгаль.
Денежные средства получат 516 территориальных общин и 4 области: Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области.
Как отметил премьер, это уже вторая дополнительная дотация регионам, наиболее пострадавшим от войны. Два месяца назад правительство выделило 10,2 млрд гривен для 17 областей и 853 общин.
"Помогаем и поддерживаем регионы. Совместно планируем и реализуем восстановление Украины", - добавил Шмыгаль.
Напомним, в марте Кабинет министров выделил около 10,2 млрд гривен областям и общинам на осуществление своих полномочий, финансирование зарплат и оплату коммунальных услуг.
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