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Уряд виділив регіонам понад 10 млрд гривень на зарплати на комунальні послуги

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Україна, П'ятниця 10 березня 2023 13:01
Уряд виділив регіонам понад 10 млрд гривень на зарплати на комунальні послуги Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділив близько 10,2 млрд гривень областям та громадам на здійснення своїх повноважень, фінансування зарплат і оплату комунальних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegam.

"Сьогодні затвердили перший етап розподілу додаткової дотації з державного бюджету для 17 областей і 853 громад, які зазнали негативного впливу від повномасштабної збройної агресії Росії", - написав він.

За його словами, другий етап розподілу здійснюватиметься щоквартально.

Шмигаль зазначив, що відповідні кошти допоможуть громадам збалансувати фінансовий стан місцевих бюджетів, зважаючи на кількість внутрішньо переміщених осіб, та підтримають громади, які зазнали негативного впливу від повномасштабної російської агресії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив не підвищувати зарплати бюджетників у 2023 році.

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