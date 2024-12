Уряд України визначив умови отримання 20 млрд доларів від США під російські активи

Постановою затверджені основні умови правочину з умовними зобов’язаннями, внаслідок якого Україні надається позика від американського Federal Financing Bank на 40 років на суму до 20 млрд доларів.

Правочин з умовними зобов’язаннями здійснюється шляхом укладення договору купівлі сертифіката (Certificate Purchase Agreement) між Україною, Federal Financing Bank та Агентством з міжнародного розвитку США (USAID), договору гарантії та погашення позики (Loan Guarantee and Repayment Agreement).

Кошти за позикою надаються шляхом переказу до Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування у зміцнення України (Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund), заснованого Світовим банком 10 жовтня 2024 року.

На суму позики нараховуються відсотки за ставкою, що дорівнює сумі фіксованої ставки у розмірі 1,3% річних та поточної ставки середньої дохідності за непогашеними векселями Казначейства США.

Погашення та обслуговування позики здійснюються за рахунок джерел інших, ніж державний бюджет України, в тому числі за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Російської Федерації, відповідно до Механізму кредитного співробітництва для України, визначеного угодою з ЄС.

"Federal Financing Bank або USAID мають обмежене право вимагати повернення позики за рахунок коштів державного бюджету, зокрема у разі здійснення відшкодування (компенсації) до державного бюджету шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України", - йдеться в постанові.

Остаточне погашення позики здійснюється через 40 років від дати випуску сертифіката щодо заборгованості.

Федеральний фінансовий банк (FFB) - це державна корпорація США, створена Конгресом в 1973 під загальним наглядом міністра фінансів.

Умовний кредит під російські активи

У жовтні поточного року Європейським Союзом разом із країнами G7 прийняте рішення щодо колективного надання кредитів на суму до 45 млрд євро (приблизно 50 млрд доларів) для підтримки нагальних бюджетних, військових та відновлювальних потреб України.

Такі кредити будуть обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх надходжень від заморожених активів російського Центрального банку.

Верховна Рада 3 грудня внесла зміни до Бюджетного кодексу для того, щоб мати змогу отримати від країн G7 50 млрд доларів під російські активи. Закон вводить нове поняття - "умовні боргові зобов’язання".

Документом встановлено, що гроші не будуть обліковуватись як державний борг України. Україна не повертатиме цей кредит до того часу, поки не отримає репарації від Росії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що найближчими тижнями в Україну буде переведено перші транші в рамках кредиту на 50 млрд доларів.