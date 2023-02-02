Уряд України очікує на подовження безмитної торгівлі з ЄС до кінця 2024 року

Фото: у Кабміні розраховують на прогрес в торгівлі з внутрішнім ринком ЄС (kmu.gov.ua)

Україна розраховує на значний прогрес в інтеграції до внутрішнього ринку ЄС та на подовження терміну дії безмитної торгівлі з Європейським союзом до кінця 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.