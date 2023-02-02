ua ru
Чт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Правительство Украины ожидает продления беспошлинной торговли с ЕС до конца 2024 года

Новина українською →
Украина, Четверг 02 февраля 2023 16:13
Правительство Украины ожидает продления беспошлинной торговли с ЕС до конца 2024 года Фото: в Кабмине рассчитывают на прогресс в торговле с внутренним рынком ЕС (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Украина рассчитывает на значительный прогресс в интеграции во внутренний рынок ЕС и на продление срока действия беспошлинной торговли с Европейским союзом до конца 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Как отмечает пресс-служба Кабинета министров Украины, встреча премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко состоялась с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Премьер-министр подчеркнул, что интеграция во внутренний рынок ЕС и дальнейшее углубление торговых отношений жизненно необходимо для возможности Украины противостоять российской агрессии.

"В частности важно до конца 2024 года сохранить беспошлинный ввоз наших товаров в Евросоюз", - отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил за мощную макрофинансовую помощь Евросоюза, в частности за программу поддержки объемом 18 млрд евро, из которых 3 млрд евро уже поступило в Украину.

"Важно, чтобы финансовые ресурсы поступали прогнозируемо и ритмично. Для этого мы создали платформу "финансового Рамштайна", - подчеркнул глава правительства.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что Украина призывает Европейский союз к внедрению ядерных ограничений против РФ, а именно: включить "Росатом" в новый пакет санкций.

Кроме того, мы писали, что Украина ожидает во время саммита Украина-ЕС формирования детального плана действий для дальнейшей евроинтеграции.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал темы обсуждений на предстоящем саммите Украина-ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Государственная таможенная служба Денис Шмыгаль Сергей Марченко
NEWS
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников