Уряд України має намір виконати ще два зобов’язання перед МВФ

Як зазначала голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа у Facebook, Україна зобов’язалася зареєструвати до кінця травня (і ухвалити) в рамках виконання Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

"Мова іде про два структурні маяки: подання до парламенту законопроекту щодо 1) відновлення дії статті 52 Бюджетного кодексу та її посилення з метою зменшення кількості змін до державного бюджету (ad-hoc), а також 2) норм щодо встановлення обмежень на надання державних гарантій з чіткими критеріями їх застосування", - написала вона.

Пропозиції уряду

Як зазначила Підласа, уряд пропонує:

встановити, що законопроект про внесення змін до закону про державний бюджет може розглядатися у Верховній раді лише у разі наявності позитивного висновку Міністерства фінансів (зараз достатньо будь-якого висновку), при цьому висновок має містити інформацію щодо можливостей фінансового забезпечення у поточному році і на середньостроковий період,

відновити передбачені статтею 52 Бюджетного кодексу умови внесення змін до закону про державний бюджет, залишивши лише в умовах воєнного стану необмежене право на перегляд видатків сектору безпеки і оборони,

відновити з 1 січня 2024 року середньострокове бюджетне планування (ухвалення Бюджетної декларації), що було зупинено у березні минулого року у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ,

відновити у 2023 році розробку Стратегії управління державним боргом, що теж зупинено через повномасштабне вторгнення,

передбачити, що у 2023-2028 роках граничний обсяг державних гарантій, які надаються за рішеннями Кабінету міністрів, не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду державного бюджету, а граничний обсяг державних гарантій, які надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про державний бюджет. В 2021 граничний обсяг передбачався на рівні не більше 8,4%, а на 2022 і 2023 роки - не визначався.

"Комітет з питань бюджету розгляне законопроект найближчим часом", - написала вона.

Програма з МВФ

Як повідомляло РБК-Україна, МВФ схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів. Програма становить частину пакету міжнародної підтримки України загальною вартістю у 115 млрд доларів.

У рамках програми українська влада зобов’язалася реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

Місія МВФ працювала у Відні з 23 до 30 травня 2023 року. Було досягнуто угоди щодо оновленого переліку заходів та фінансової економічної політики. Тепер угода підлягає затвердженню Радою виконавчих директорів МВФ, після чого Україна отримає транш на 900 млн доларів.