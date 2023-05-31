Уряд України має намір виконати ще два зобов’язання перед МВФ

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради проект змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №9346.
Як зазначала голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа у Facebook, Україна зобов’язалася зареєструвати до кінця травня (і ухвалити) в рамках виконання Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.
"Мова іде про два структурні маяки: подання до парламенту законопроекту щодо 1) відновлення дії статті 52 Бюджетного кодексу та її посилення з метою зменшення кількості змін до державного бюджету (ad-hoc), а також 2) норм щодо встановлення обмежень на надання державних гарантій з чіткими критеріями їх застосування", - написала вона.
Як зазначила Підласа, уряд пропонує:
"Комітет з питань бюджету розгляне законопроект найближчим часом", - написала вона.
Як повідомляло РБК-Україна, МВФ схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів. Програма становить частину пакету міжнародної підтримки України загальною вартістю у 115 млрд доларів.
У рамках програми українська влада зобов’язалася реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.
Місія МВФ працювала у Відні з 23 до 30 травня 2023 року. Було досягнуто угоди щодо оновленого переліку заходів та фінансової економічної політики. Тепер угода підлягає затвердженню Радою виконавчих директорів МВФ, після чого Україна отримає транш на 900 млн доларів.
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