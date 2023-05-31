Правительство Украины выполнило еще два обязательства перед МВФ

Кабинет министров внес в Верховную раду проект изменений в Бюджетный кодекс Украины по обеспечению предсказуемости бюджетной политики и усилению долговой устойчивости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9346.
Как отмечала глава Бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа в Facebook , Украина обязалась зарегистрировать до конца мая (и принять) в рамках выполнения Меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом.
"Речь идет о двух структурных маяках: представление в парламент законопроекта по: 1) возобновлению действия статьи 52 Бюджетного кодекса и его усилению с целью уменьшения количества изменений в государственный бюджет (ad-hoc), а также 2) норм по установлению ограничений на предоставление государственных гарантий с четкими критериями их применения", - написала она.
Как отметила Пидласа, правительство предлагает:
"Комитет по бюджету рассмотрит законопроект в ближайшее время", - написала она.
Как сообщало РБК-Украина, МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд долларов.
В рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.
Миссия МВФ работала в Вене с 23 по 30 мая 2023 года. Было достигнуто соглашение об обновленном перечне мер и финансовой экономической политике. Теперь соглашение подлежит утверждению Советом исполнительных директоров МВФ, после чего Украина получит транш в 900 млн долларов.
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