Україна зробила крок до першого перегляду програми МВФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВФ.

Так, було досягнути угоди щодо оновленого пакету заходів економічної та фінансової політики для першого перегляду 4-річної програми за механізмом розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF). Тепер угода підлягає затвердженню Радою виконавчих директорів МВФ.

Зазначається, що всі кількісні критерії ефективності на кінець квітня та структурні маяки на кінець травня були досягнуті. Це відкрило шлях до розгляду питання про виділення близько 900 млн доларів Радою виконавчих директорів.

В МВФ наголошують, що економіка України демонструє надзвичайну стійкість, а останні економічні події вказують на поступове економічне відновлення у 2023 році. При цьому перспективи залишаються вкрай невизначеними через війну.

Що відомо про програму

Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на 15,6 млрд доларів 31 березня.

Програма становить частину пакету міжнародної підтримки України загальною вартістю у 115 млрд доларів.

Голова місії МВФ в Україні Гевін Грей зазначив, що макроекономічна та фінансова стабільність була збережена завдяки виваженій політиці та постійній і своєчасній зовнішній підтримці.

Проте суттєві виклики ще тривають. Це, зокрема, стосується бюджетного дефіциту, який залишається дуже високим, що викликає великі потреби у зовнішньому фінансуванні, яке забезпечується зовнішніми грантами та позиками на дуже пільговій основі.

Грей зазначив, що необхідність захисту основних функцій держави в умовах існуючих фінансових обмежень буде і надалі вимагати від влади продовжувати шукати складні компроміси щодо заходів.

"Вирішальне значення, задля цієї мети, матиме скасування поправок до законодавства щодо мобілізації доходів в умовах воєнного стану, уникаючи при цьому нових заходів, які можуть призвести до зменшення податкових надходжень", - сказав він.

При цьому російське вторгнення в Україну продовжує чинити руйнівний вплив на економіку. Попри це українська економіка працює, а економічна активність у першому кварталі суттєво зросла, оскільки енергетична система швидко відновилася після атак на критично важливу інфраструктуру.

Також стабілізувалися валютні ринки, а рівень інфляції почав відчутно знижуватися.

За словами Грея, мірою того як економіка поступово адаптується до умов війни очікується більш потужне відновлення. Відповідно, експерти МВФ підвищили прогноз зростання реального ВВП на 2023 рік від 1 до 3% (з попереднього діапазону від -3 до +1 відсотка на момент затвердження програми EFF). Втім з огляду на те, що війна триває, перспективи залишаються вкрай невизначеними.

При цьому головними цілями програми влади за Механізмом розширеного фінансування EFF залишаються підтримка економічної та фінансової стабільності, відновлення боргової стійкості та підтримка відновлення України на шляху до вступу в ЄС.

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